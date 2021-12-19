الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو أكتوبر» تكرم ذوى القدرات الخاصة بالمصانع وتُعد ملتقى توظيف خاص بهم

الدكتور محمد خميس
الدكتور محمد خميس شعبان

قررت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان عقد مؤتمر لتكريم ذوى القدرات الخاصة بالمصانع، بالإضافة إلى ملتقى توظيفى خاص بهم لتوفير فرص العمل المناسبة لهم.

وقال رومون عطالله رئيس لجنة التوظيف والتشغيل وعضو مجلس إدارية جمعية مستثمرى أكتوبر، إن الجمعية تهدف إلى توفير مناخ عمل ملائم لذوى القدرات الخاصة تزامناً مع الإهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل لتدريبهم واندماجهم في المصانع والشركات وحث كافة المصانع بالالتزام بإجراء تعيينهم بنسبة 5% طبقا للقانون.

من جانبها قالت عبير عصام رئيسة اللجنة الاجتماعية وعضو مجلس الإدارة  بأن جمعية المستثمرين حريصة على ضمان كافة حقوق ذوى القدرات الخاصة بتوفير الوظائف المناسبه لهم في المصانع والشركات باعتبار أنهم شركاء حقيقيين لنا في الوطن.

وطالبت رئيس اللجنة الاجتماعية بالجمعية كافة المصانع بضرورة ترشيح العاملين لديهم من ذوى القدرات الخاصة لتكريمهم وتوزيع الجوائز عليهم خلال المؤتمر، كما طالبت جميع المصانع بتوفير فرص عمل حقيقية تضمن لهم الرعاية الصحية والتعليم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

مستثمري ذوى القدرات الدكتور محمد خميس رومون عطاللة لجنة التوظيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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