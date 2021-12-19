الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا جورج بكر يقدم استقالته من مسؤوليات الأسقفية بكنيسة الروم الملكيين

جورج بكر
جورج بكر

قدم الأنبا جورج بكر مطران كنيسة الروم الملكيين استقالته من مسؤوليات الأسقفية.

وجاء نص الاستقالة كالآتي:

لما اتممت السنة الخامسة والسبعين  من عمري في ٢٠ أبريل ٢٠٢١ تقدمت حالاً باستقالتي من رئاسة الكهنوت حيث القانون الكنسي ينص على : يجب على المطران متى أتم الخامسة والسبعين أن يتقدم باستقالته إلى صاحب الغبطة البطريرك.

ولما كانت صحتي العامة ليست على ما يرام وكنت في السنة الأخيرة قليل الظهور في الكنائس وكان ذلك بسبب تآكل في غضاريف الركبتين اقترحت على غبطته أن يتم تعيين مدبر بطريركي فور قبول استقالتي.                   

بعد اجتماع مجلس البطاركة والمطارنة في مصر وقد شرفنا صاحب الغبطة في تلك الاجتماعات كان لي متسع من الوقت في تقديم الاستقالة الى غبطته والحديث معه وكذلك قدمت له رجاء بعدم تعييني مدبراً بطريركياً عاماً لنفس الظروف الصحية بل رجوته أن يكون هو نفسه المدبر البطريركي، فلم يعدني بذلك، ولكنه لبى طلبي في تعيين مطراناً من السينودس لشغل هذا المنصب.

وعليه ـحبائي انا في انتظار تعيين مدبر بطريركي الى ان يتم انتخاب مطرانا. نائبا بطريركياً.

اشكر الله تعالى على نعمه التي أفاضها عليٌ طوال الـ ٤٨ سنة من الكهنوت، أمضيت منهم ١٥ سنة مطراناً ومن قبل وكيلاً فناظراً ثم رئيساً للمدرسة البطريركية بالقاهرة الى جانب خدمات في اقامة قداديس الاحاد في معظم كنائس القاهرة  ثم وكيلاً بطريركياً بالقاهرة و قيما عاماً للبطريركية في مصر والسودان.

تجاوب معي صاحب الغبطة واستلم مكتوب الاستقالة ورغبتي في عدم انتظار المطران الجديد و وعدني بمطران مدبر بطريركي يستلم مهامي لحين رسامة مطران جديد.

ولما كان السينودس ٢٠٢٢ سينعقد في روما تقدمت الى غبطته اعتذاراً خطياً لعدم استطاعتي السفر الى روما لنفس الاسباب وقبل مشكوراً الاعتذار.بعد ان تحدثنا بامور تهم الكنيسة في الوقت الحاضر ووضعت هذه الامور كتابة  الى يد صاحب الغبطة.

 مصر تنتظر مطرانا جديداً بعد تسمية مطران مدبر بطريركي اذ يعتبر الكرسي شاغر، ونطلب من الله ان يرسل لنا مطراناً ملتحفاً بالقداسة، ونحن في انتظار المدبر البطريركي، وقرار السينودس الدائم بهذا الشأن، وانا منذ ٢٠ ابريل تركت مكتبي الاسقفي الى غرفة في البطرخانة كان مثلث الرحمة المطران انطاكي يستخدمها مكتباً له عند تقاعده ،وذلك:  لتجديد المكتب لاستقبال  المطران الجديد.

الروم الملكيين الروم الملكيين الكاثوليك الروم الملكيين في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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