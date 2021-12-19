الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«عبدالماجد» يعلن موافقة «سلامة الغذاء» على إنشاء فرع لها في قنا

النائب أحمد عبد الماجد
النائب أحمد عبد الماجد

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبدالسلام الجبلي، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر، بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا، وذلك بحضور الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور إيهاب مراد وهبة، المدير التنفيذي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة إيمان حلمي، رئيس قطاع بمكتب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد الفضيل، مدير إدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال عبدالماجد، خلال اقتراحه، إن قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم (1) لسنة 2017، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يناير 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2019،  يهدف إلى تطوير منظومة الرقابة على سلامة الغذاء من خلال تحديث التشريعات والقرارات المنظمة لسلامة الغذاء وتوحيد جهات الرقابة المتعددة على سلامة الغذاء في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية في جهة واحدة هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتتولى المسئولية كاملة لتعمل على تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر لتتوافق مع المعايير العالمية بما يحققه ذلك من مردود إيجابي على صحة المواطن المصري ونمو صادرات مصر من الأغذية والحاصلات الزراعية ودعم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.

وأضاف عبدالماجد، أنه إيمانا من القيادة السياسية بأهمية الهيئة فقد وجه  رئيس الجمهورية بأن تكون الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية، كما حرص المشرع على أن تكون إدارة الهيئة على أعلى المستويات الإدارية في الدولة حيث يتم إدارة الهيئة من خلال مجلس أمناء برئاسة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء .

وطالب عضو مجلس الشيوخ،  بضرورة توفير فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا أسوة بباقي محافظات الجمهورية تنفيذا للمادة رقم 2 من قانون رقم 1 لسنة 2017 وتوجهات الدولة أيضا.

وفي النهاية الاجتماع، أعلن رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء حسين منصور، الموافقة على طلب "عبدالماجد" بتخصيص مقر للهيئة في محافظة قنا، متعهدا بالتشغيل في أقرب وقت، مشتكيا من تعنت الجهات الحكومية في الموافقة على انتداب العاملين للهيئة في ظل منع التعاقدات ومنع تشغيل العمالة المؤقتة.

هيئة سلامة الغذاء رئيس مجلس الوزراء صحة المواطن المصرى الصناعات الغذائية الهيئة القومية لسلامة الغذاء عضو مجلس الشيوخ لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ قطاع الصناعات الغذائية النائب أحمد عبدالماجد سلامة الغذاء في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

محكمة الجنايات تقضي بالسجن المؤبد على محمود عزت (فيديو)

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

استعدادات استضافة مصر لـ COP27 .. قراءة في مخرجات مؤتمر جلاسكو

معاينة حريق شقة بأكتوبر وحصر التلفيات دون شبهة جنائية

رفع 147 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من مركز زفتى بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تتأهب لموجة خامسة من كورونا

فلسطين تطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين ضد المدنيين العزل

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع