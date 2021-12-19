9.7 مليار جنيه لبرامج تمكين المرأه.. واتاحة 642 فرصة عمل

5 مبادرات لتنمية المشروعات الصغيرة بالمحافظات..

كشف تقرير لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضخ 9.7 مليار جنيه لتمكين المرأه بالمشروعات الصغيره ومتناهية الصغر حتى سبتمبر 2021 وفرت قروض لعدد648610 منها 30 الف للمشروعات متناهية الصغر و618,4 الف فرصة قرض للمشروعات المتناهيه اتاحت 741,182 فرصه عمل بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح أن برامج تمكين المرأة كانت السبب في حصول الجهاز على جائزه ختم المساواه بين الجنسين ويعتبر الجهاز أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على هذا الختم من برنامج الأمم المتحدة المائي.

كما تم إطلاق منصة صوت 50 مليون امرأه ريفية تحت رعاية منظمه الكوميسا في إطار توجهات الدوله بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مختلف الدول الإفريقيه وزير التبادل التجاري فيما بينها و فتح أسواق جديده خاصه أمام منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مجال مبادرات دعم المرأه في مجال الحرف التقليديه على مستوى محافظات الجمهوريه وتشمل محافظه الوادي الجديد تم إطلاق برنامج مكسبك من نخلتك، إضافه إلى أنه تم إطلاق نساء سيوه يمضين قدما بواحه سيوه وفي البحر الأحمر تم إطلاق برنامج تطوير الحرف اليدويه التقليديه ومحافظه المنيا تم اطلاق برنامج الخياميه و محافظه شمال سيناء تم اطلاق برنامج ابداعي وتفتكري ومحافظه الفيوم ت اطلاق برنامج بادينا وشملت المبادره مهارات الخياطه والتفصيل الفئات الخاصه وتصنيع منتجات الألبان.

وأشار التقرير لقيام الجهاز بتوقيع اتفاقيات عدةمع عدد من الدول المانحه جاء رأسها البنك الدولي بقيمه 200 مليون دولار وتم تنفيذ التمويل بعدد 20 محافظه و الاتحاد الأوروبي 70 مليون يورو لتنفيذ مشروعات بعدد 20 محافظات والتركيز على محافظات الصعيد

كما حصل الجهاز على تمويل بقيمه 15 مليون يورو من الوكاله الفرنسيه ومخطط انفاق هذا المبلغ على اربع مناطق غير مخططه بالقاهره والجيزه اضافه لبنك الاستثمار الاوروبي بقيمه 15 مليون يورو تم توجيهها إلى محافظات أسيوط والجيزه وبورسعيد والمنوفيه والاسكندريه والشرقية.

كما حصل الجهاز على 500 الف دولار من البنك الانمائى للامم المتحده والحكومه الكويتيه لتنفيذ مشروعات بالمنوفية والإسكندرية والشرقية، ومن منظمة الهجرة الدولية والوكالة الإيطاليه للتعاون الانمائي بقيمه 291 الف يورو وجهت الى محافظه سوهاج واسيوط و مليون دولار من البرنامج الانمائي للامم المتحده والحكومه اليابانيه وجهت إلى محافظة القليوبية والاسكندريه والجيزه ومبلغ 27 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي من خلال اتفاقيه الهجره غير النظاميه وجهت الى محافظات البحيرة والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والمنيا وأسيوط والفيوم والأقصر.

وعن إجمالى الاتفاقيات مع الدول المانحة والتى تخص مشروعات البنيه الاساسيه والتنميه المجتمعيه والتدريب كشف التقرير انهابلغت 2.5 مليار جنيه اتاحت 30.4 مليون يوميه عمل.

وكشف التقرير أنه بقطاع تحسين البيئه والري تم توجبة المبالغ لتغطيه 2.5 كيلو تغطيه مصارف و 53.7 لصيانة الترعة 3140كيلو ازاله حشائش192كيلولتاهيل ترع

وفي مياه الشرب وجهت لمد خطوط مياه بطول 288 كيلو و إحلال وتجديد شبكات باطوال 79.8 كيلو وانشاء اثنين خزان مياه ارضيه وانشاء 20 بئر لتجميع مياه الأمطار.

وفي قطاع المباني العامه كشف التقرير على انه تم ترميم 336 مركز شباب 31 وحده صحيه 427 وحده اجتماعيه و12 وحده بيطريه وثلاث اسواق تجاريه

وفي قطاع الصرف الصحي تبين احلال وتجديد ومطبخ خطوط انحدار لشبكات الصرف باطوال 56.9 كيلو وانشاء 48 خزان تحليل

وفي قطاع رصف الطرق تبين رصف طرق ريفيه باطوال 352 كيلو وانشاء طرق تربيه باطوال 480م و تدبيش جوانب طرق وتبقى اطوال 1.6 كيلو وتبليط شوارع باطوال 161 متر وفي قطاع التنميه المتكامله تم تركيب 630 عمود اناره وتاهيل 4961 منزل وترميم 659 مدرسه.

و بقطاع التنميه المجتمعية أوضح التقرير انه تم انفاق 683 مليون جنيه لعدد يوميات تشغيل تبلغ 23 مليون يوميه لتنفيذ 13000 حمله توعيه صحيه بقطاع الصحه استهدفت ,796652 مواطن وتنفيذ 46.4 مليون زياره منزليه وتنفيذ 8248 قافله طبيه ورعايه 5.1 مليون طفل وام، بالإضافه الى قطاع البيئه لترقيم 187,2 منزل وشارع وانارت 14608 شارع ودهان 14608 شارع وتجميل 548 مدخل قريه وتنفيذ 5.8 مليون زياره منزليه وتنفيذ 5093 ندوه بيئية وفى قطاع التعليم تم فتح 8390 فصل محو اميه التحق بها 192.1 الف امي و امنيه وفتح 1443 فصل حضانه وتنفيذ 3015 حمله توعيه حضرها 122000 مواطن مصري.

وبقطاع التدريب والتشغيل تم ضخ تمويل بقيمه 110 مليون موفره يوميات تشغيل 72.2 الف يوميه ثمن خلاها التدريب 17.3 الف شاب وفتاه من اجل التشغيل وتوظيف 13,000 شاب وفتاه من خلال تشغيل لدى الغير او التشغيل الذاتي.