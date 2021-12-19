فى مداهمات أمنية.. ضبط 585 عنصرًا شديد الخطورة خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي لحفظ الأمن والتصدي للخارجين عن القانون، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام خلال أسبوع عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (57) متهمًا، وبحوزتهم (29 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 43 قطعة سلاح أبيض).

كما أسفرت عن ضبط (31) قضية اتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (4592) حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط تشكيل عصابي ضم (3) متهمين اعترفوا بارتكاب حادث.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (585) عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الإسكندرية – القليوبية– الشرقية– السويس –المنيا – الدقهلية – المنوفية– سوهاج – بورسعيد – كفرالشيخ – البحرالأحمر– دمياط – جنوب سيناء – الأقصر – الفيوم– مطروح – الإسماعيلية– البحيرة –أسوان)، وبحوزتهم (292 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (قتل عمد- مخدرات– سلاح – سرقة).

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1456) قطعة سلاح ناري أبرزها (116 بندقية آلية – 224 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 83 مسدسًا – 1033 فردًا محليًا – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1137 خزينة – 1846 قطعة سلاح أبيض).

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (15) تشكيلًا عصابيًا، ضمت (45) متهمًا، ارتكبوا (97) حادث سرقة متنوعة وضبط (77) قضية أحداث وإعادة (11) سيارة مُبلغًا بسرقتها وكشف غموض (47) حادثًا متنوعًا، أبرزها (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (59) متهمًا.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (574647) حكمًا قضائيًا بإجمالى (38372) محكومًا عليه، وذلك على النحو التالى: (2400) حكم جناية و(199584) حكم حبس و(294391) حكم غرامة و78272 مخالفة.