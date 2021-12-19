ترند لوجي.. كيف تفاعلت السوشيال مع خطوبة طفلة الدادة دودي

تصدرت الفنانة الشابة رضوى خالد المعروفة باسم “لوجي” في فيلم الدادة دودي، ترند محركات البحث جوجل بعد نشرها لصورة من حفل خطوبتها أمس، والذي اقتصر على الأهل في جو عائلي.

أثارت صور رضوى جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل وأعجب الكثير بإطلالتها الهادئة التي ابتعدت عن التكلف في المكياج أو فستان الخطوبة.

إطلالة رضوى

وأطلت لوجي بفستان باللون البينك ذات الكم الواحد ومجسم وقصر حتى الركبة، واعتمدت على مكياج بسيط يبرز جمالها الطبيعي، وأما عن تسريحة الشعر فاظهرت بشكل بسيط، حيث تركت شعرها ذات اللون الكستنائي منسدل.

ردود أفعال السوشيال ميديا

أثارت رضوى خالد الجدل عبر مواقع التواصل حيث إنها ظهرت للمرة الأولى بعد مشاركتها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في فيلم الدادة دودي، وظهرت عقب خُطوبتها أمس، حيث جاء ردود الأفعال ما بين الدهشة والفرحة حيث إن الجمهور اعتاد على الطفلة الصغيرة.

جاءت تعليقات الجمهور: “الصغير كبر ماشاء الله.. وتعليق آخر “انتي كبرتي امتي”.. وآخر: “احنا كنا صغيرين مع بعض انتي كبرتي إمتي” كما وصفها البعض أنها مازالت تحمل نفس الملامح الطفولية البريئة“: "هىّ الناس دي بتكبر هم بس ولا ايه فين حقي في النمو أنا عايز افهم" ولم تفصح “رضوى”، حتى الآن، عن خطيبها، لكن هو من خارج الوسط الفني ومصري الجنسية.

أبرز أعمال لوجي

قدمت رضوى خالد في طفولتها عددًا من الأعمال في السينما أمام كبار الفنانين ومن أبرز الأفلام «عريس من جهة أمنية» أمام الفنان الكبير عادل امام، و«كشف حساب» وبعدها ظهرت في فيلم الدادة دودي أمام الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبعدها قدمت عددًا من الأعمال التلفزيونية وجاء من بينها مسلسل حق ميت وسرايا عابدين مسلسل ريش نعام، أولاد الليل، ومسلسل اختيار إجباري.