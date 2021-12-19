استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الأحد، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.



ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة، تسجيل 2899 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليبلغ إجمالي الإصابات مليونين و191 ألفا و528 إصابة، كما ​تم تسجيل 22 حالة وفاة مما رفع إجمالي الوفيات إلى 21 ألفًا و377 حالة.



وفي نيوزيلندا، سجلت السلطات الصحية 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 13 ألفًا و425 حالة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 49؛ حالة نظرا إلى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وسجلت كوريا الجنوبية 6236 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 556 ألفا و98 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 78 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4722 وفاة، وشهدت البلاد تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بالسلالة (أوميكرون) لترتفع حصيلةالإصابات بهذا المتحور إلى 178.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إنه تم تسجيل 83 إصابة جديدة بكورونا من بينها 44 إصابة محلية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 100 ألف و284 حالة، فيما لم تسجل أي حالات وفاة إضافية ليستقر إجمالي الوفيات عند 4636، وفقا لوكالة "شينخوا" الصينية.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة في البلاد 2530 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و 932 ألفا و 545 إصابة، كما شهدت 268 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 297 ألفا و835.

وسجلت باكستان 260 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الاصابات إلى مليون و 291 ألفا و 108 أشخاص، كما شهدت حالتي وفاة إضافيتين ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و872 حالة .

وفي منغوليا، سجلت السلطات الصحية 204 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 388 ألفًا و 179 حالة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 1970 حالة وفاة نظرا لعدم تسجيل أي حالات جديدة على مدار أمس.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و740 ألفا و275 حالة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 477 ألفا و422 شخصا بعد وفاة 264 شخصا.

وفي أستراليا، سجلت البلاد 3 آلاف و819 إصابة إلى جانب 4 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 250 ألفا و616 مصابا والوفيات إلى 2146 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3 آلاف و108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و718 ألفا و955 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية.

وأعلنت وزارة الصحة، وفاة 29 شخصا، على مدار أمس، جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 31 ألفا و73 وفاة.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 2195 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 909 آلاف و160 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 47 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 13 ألفا و71 وفاة، فيما تعافى على مدار أمس 4319 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 858 ألفا و494 شخصا.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و805 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى اليوم، 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 343 ألفا و636 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و899 حالة، فيما تعافى على مدار أمس، 511 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 328 ألفا و385 شخصا.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و837 ألفا و577 حالة.



وأفادت الوزارة - بحسب وكالة الأنباء الفلبينية - بأنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 50 ألفا و739 حالة.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 440 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 982 ألفا و915 إصابة، كما سجلت البلاد 436 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 952 ألفا و750 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 904 حالات إصابة جديدة بكوفيد و33 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 724 ألفا و337 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و47 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 آلاف و503 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و288 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و604 آلاف و549 والوفيات إلى 92 ألفا و929 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و324 ألاف و999 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و195 حالة إصابة، كما سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2783 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 174 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 197 ألفا و74 حالة، بإجمالي وفيات 1458.



وذكرت الوزارة - في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 208 مرضى تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 193 ألفا و917.



وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 528 ألفا و101 إصابة، وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، خمس حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا، إلى 19 ألفا و213 وفاة.



وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و354 ألفا و373 حالة والوفيات إلى 8232 حالة.



وفي كمبوديا، سجلت وزارة الصحة 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 2005 والإصابات 120 ألفا و416 حالة بينما تعافى 116 ألفا و792 حالة.



وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 828 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 223 ألفا و483 حالة واستقرت الوفيات عند 2894 حالة بينما بلغت حالات التعافي 211 ألفا و522.



وفي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 15 ألفا و883 حالة إصابة جديدة، و248 حالة وفاة، وذكرت الوزارة أنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة مليونا و517 ألفا و973 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 29 ألفا و351 حالة، بحسب صحيفة /في إن إكسبريس/ الفيتنامية.



وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 5 آلاف و62 حالة إصابة جديد، بالإضافة إلى 12 حالة وفاة، مشيرة إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال مليونا و220 ألفا و836 حالة إصابة و18753 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا برتغال نيوز/.



وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 14 ألفا و616 حالة إصابة جديدة، و50 حالة وفاة، مشيرا إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى مليونين و966 ألفا و 744 حالة، وبلغت الوفيات 20 ألفا و420 حالة، بحسب موقع /داتش نيوز/ الإخباري الهولندي.



وفي أنجولا، سجلت السلطات الصحية 108 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، بينما لم تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و868 حالة، بينما تبلغ الوفيات 1738 حالة.



وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1067 حالة إصابة جديدة، و3 حالات وفاة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 98 ألفا 572 حالة، فضلا عن 271 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 3431 حالة إصابة، و83 حالة وفاة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 806 آلاف و115 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و14 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.



وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 427 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في إستونيا حتى الآن إلى 232 ألفا و120 حالة، وبلغت الوفيات 1884 حالة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 767 حالة إصابة جديدة، و13 حالة وفاة، ليصبح عدد المصابين بالفيروس في سلوفينيا حتى الآن 448 ألفا و561 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5496 حالة وتعافى 424 ألفا و609 أشخاص من المرض.



وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 423 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و6 حالات وفاة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لاتفيا 267139 حالة، وتبلغ الوفيات 4444 حالة.



وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 16 ألفا و80 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و292 ألفا و609 حالات والوفيات إلى 90 ألفا و345 حالة.



أما في اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و729 ألفا و777 حالة اصابة والوفيات إلى 18 ألفا و 379 حالة.



وفي بوليفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى تسجيل 20 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 563 ألفا و858 حالة إصابة والوفيات إلى 19 ألفا و 428 حالة وفاة.



أما في ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1267 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 19 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 502 ألفا و345 حالة إصابة والوفيات إلى 7119 حالة وفاة.



وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5982 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى تسجيل 36 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و403 آلاف و248 حالة إصابة والوفيات إلى 35 ألفا و223 حالة وفاة.



وفي بولندا أعلنت وزارة الصحة عن 15 ألفا و976 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 70 حالة وفاة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و958 ألفا و840 إصابة، والوفيات إلى 91 ألفا و485 حالة.