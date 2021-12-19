الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الفصل فى طعن 38 مدانا فى «أحداث مسجد الفتح» 16 يناير 2022

محكمة
محكمة

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل نظر طعن 38 مدانًا بأحكام قضائية  في أحداث  عنف مسجد الفتح لجلسة 16 يناير 2022  للحكم.

وكانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد، حضوريا على 22 متهمًا، وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان، وأحمد المغير، وعبدالرحمن البر، وسعد عمارة، وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

وأحالت النيابة المتهمين بالقضية إلى محكمة الجنايات، بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

كما أسندت إلى المتهمين تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية، والخرطوش، والذخائر، والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

محكمة الجنايات محكمة النقض السجن 10 سنوات أحداث مسجد الفتح السجن المؤبد

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وائل لطفي

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