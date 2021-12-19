الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل دعوى وقف برنامجي رضوى الشربيني ومفيدة شيحة إلى 13 مارس

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من علاء مصطفى المحامي، والتي طالب فيها بوقف برنامجي هي وبس، والستات مبيعرفوش يكدبوا، والتحقيق مع المذيعتين رضوى الشربيني ومفيدة شيحة، لتحريضهما على تفكيك وحدة نسيج المجتمع المصري، لجلسة 13 مارس المقبل.

واختصمت الدعوى المقامة من علاء مصطفى التي حملت 8547 لسنة 74 ق، كلا من رئيس الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلام، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفتهم.

وقالت الدعوى المقدمة من علاء مصطفى المحامي: إن مذيعتي البرنامج اعتادتا في حلقاتهما التحريض ضد الرجال والحط من شأنهم وسبهم وقذفهم ونعتهم بصفات سيئة وبذيئة، مما يحث على العنصرية والتمييز لصالح المرأة، كما أنهما أبديا على الملأ كراهيتهما وتنمرهما بالرجال.

وأضافت الدعوى،  مما كان وما زال له عظيم الأثر السلبي على الأسر والمجتمع المصري بكامله والرجال على الأخص، ما أدى إلى زيادة في نسب معدلات الطلاق وحدة الصراعات ما بين الرجل والمرأة، وتابعت فمن ثَم يكون الإساءة لجنس معين، أو نوع محدد، هو تكدير للسلم والأمن العام، وهدم الاستقرار وكيان الأسر المصرية المرتبطة.

القضاء الادارى مجلس الدولة رضوى الشربيني رئيس الهيئة الوطنية برنامج رضوى الشربيني المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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