الأحد 19 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «لصوص السيارات» في التجمع

سرقة السيارات
سرقة السيارات

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة أجزاء السيارات بمنطقة التجمع الأول. 

 تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم دائرة القسم، باكتشافه سرقة جزء خاص بالسيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، ومن خلال جمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواصلة التحريات المكثفة أمكن التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلال أحدهما السيارة ملكه "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخلع".

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة أجزاء السيارات بأسلوب "الخلع"، وأقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية " (مقيمان بدائرة قسمى شرطة "مصر القديمة – الجمالية".

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي قسم شرطة المقطم مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة صاحب شركة استيراد شكيل عصابى رجال مباحث القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

منخفض قطبي تشهده مصر.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربينى (خاص)

عقد اختبارات شهرية لطلاب الابتدائية؟.. الحكومة توضح الحقيقة

نقيب القراء: حفظ التحقيق مع القارئ صاحب عبارة «الحشاش لما يكون فايق»

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية (صور)

وزير العمل الليبي: العمالة المصرية مطلوبة لدينا بالآلاف في مجالات عديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

النخبة المدنية تنزع تاج الخلافة عن رأس «أفندينا»

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

صحيفة أمريكية تكشف أسرار عجز إسرائيل عن ضرب برنامج إيران النووي