سقوط «لصوص السيارات» في التجمع

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الأحد، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة أجزاء السيارات بمنطقة التجمع الأول.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم دائرة القسم، باكتشافه سرقة جزء خاص بالسيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، ومن خلال جمع المعلومات اللازمة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وبمواصلة التحريات المكثفة أمكن التوصل إلى أنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلال أحدهما السيارة ملكه "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "الخلع".

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه في سرقة أجزاء السيارات بأسلوب "الخلع"، وأقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميليهما "سيئ النية " (مقيمان بدائرة قسمى شرطة "مصر القديمة – الجمالية".

وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.