قوافل «الأحوال المدنية» تستخرج 11704 بطاقات رقم قومي في 10 محافظات

أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الغربية – الشرقية – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر - المنيا)، وأسفرت هذه القوافل عن استخراج 11704 بطاقة رقم قومي و18486 محرراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر إستمرار القوافل بها، وذلك اعتباراً من السبت الموافق 18/12/2021 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطني المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لـ 4 حالات إنسانية بالمستشفيات والمنازل، بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالي مركز زفتى بمحافظة الغربية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادي الرياضية، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

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ولاقت تلك القوافل قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.