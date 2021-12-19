الأحد 19 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة وطفل وشاب بسحجات وكدمات بحادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم بالشرقية
حادث تصادم بالشرقية

أصيبت سيدة وطفل وشاب بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، اليوم الأحد، إثر تصادم سيارة ملاكى بهم أثناء عبورهم الطريق بمنطقة الهاويس بندر بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقى ضباط مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مستشفى بلبيس المركزى بوصول "عبد الله. ح. ال" 21 عامًا مقيم بلبيس و"حنين. م. م" 13 عامًا و"رانيا. م. م" 30 عامًا مقيمتين الزقازيق، مصابين  بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتبين حدوث إصابتهم إثر تصادم سيارة ملاكى بهم أثناء عبورهم الطريق بمدينة بلبيس بمنطقة الهاويس.

فيما لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في حادث مروري بين سيارتين  بطريق الواحات بمحافظة الجيزة، وانتقلت على الفور الخدمات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الطريق أمام حركة السيارات.

وكانت غرفة عمليات المرور قد تلقت إخطارًا من الخدمات المرورية يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين على  طريق الواحات قبل مدخل المطار. 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين اصطدام سيارتين ووفاة شخص، وإصابة 7 آخرين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث تصادم امن الشرقية محافظة الشرقية مدير أمن الشرقية المباحث الجنائية تصادم سيارة ملاكي

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