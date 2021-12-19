الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل مجلس كنيسة العذراء بالشروق

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، مجلس كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينة الشروق.

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنهم عرضوا على قداسته مشروعي الكنيسة والمدرسة الجديدتين المزمع إنشاؤها في مدينة الشروق.

وأضاف القمص موسى إبراهيم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بارك قداسة البابا المشروعين متمنيًا للمجلس وللخدمة في مدينة الشروق النمو والثبات.

وكان قد عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، الاجتماع السنوي مع ثالث مجموعة من كهنة الرعاية الاجتماعية وهي إيبارشيات محافظات الفيوم وبني سويف والقليوبية والجيزة إلى جانب إيبارشية حلوان بإجمالي 12 إيبارشية.

وقدم القمص بيشوي شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية عرضًا تحدث فيه عن مشروع "بنت الملك" الذي يهتم بتغطية احتياجات الفتيات وزواجهن مستقبلًا، وكذلك مشروع "علم ابنك" الذي يعتني بمجموعات دراسية مصغرة للطلبة لدعم المستوى الدراسي لهم.

وكذلك مشروع "شنطة البركة"، مشيرًا إلى أنه يعتني بآلاف الأسر، وكذلك مشروع مصاريف التعليم للمدارس خاصة أثناء الجائحة.

وألقى قداسة البابا كلمة تحدث خلالها عن كيف نقدم محبة الله للمحتاجين؟ وأشار قداسته إلى أن هناك طرقًا عديدة: مكالمة تليفونية، زيارة، مساعدة.. إلخ، وأكد أن الهدف ليس المساعدة فقط ولكن تسديد الاحتياجات المختلفة (روحية - نفسية - جسدية).

وأضاف أن خدمة الله تحتاج منا:

1. التواجد: تكون أنت كأب ملجأ يلتجئ إليك الناس، فلا تتهرب من ذلك.

2. القدرة: وهي تحتاج الأمانة وعلى قدر أمانتك الله يعطيك القدرة.

3. الإحساس بالمسئولية: عملنا أن نخدم، ونسدد الاحتياجات على قدر طاقتنا.

وبهذه النقاط تكون خدمتنا فعالة ومؤثرة.

وألمح إلى الآية: "لاَ تَمْنَعِ الْخَيْرَ عَنْ أَهْلِهِ، حِينَ يَكُونُ فِي طَاقَةِ يَدِكَ أَنْ تَفْعَلَهُ." (أم 3 : 27).

البابا تواضروس الثاني البابا البابا تواضروس الثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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