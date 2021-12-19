الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بواسطة 1345 فريق..

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان

حملة التطعيم ضد شلل
حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

انطلقت، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة أسوان، والتي تستمر لمدة 4 أيام، وذلك من أجل رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ومنع دخول الفيروس من الدول المستوطن بها المرض.

من ناحيته، قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 252 ألفًا و153 طفلًا على مستوى المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه سيتم تطعيم الأطفال بواسطة 1345 فريقًا، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، فضلًا عن  الفرق الإشرافية على جميع  مستويات الإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأوضح حنفي، أن هناك فرقًا متحركة تابعة للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، وفرقًا متحركة أيضًا للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، وذلك بجانب تواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية. 

اطفال أسوان حملة التطعيم مرض شلل الأطفال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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وائل لطفي

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