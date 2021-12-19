الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمدينة نصر

حريق
حريق

تمكن رجال الحماية المدنية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق  نشب داخل شقة سكنية فى منطقة مدينة نصر محافظة القاهرة، دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر، وفور تلقي البلاغ تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني وإخلاء عدد من الشقق و إبعاد المواطنين من موقع الحدث، وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات بشرية، وحررت قوات الأمن محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

من جانبها قررت النيابة العامة ندب المعمل الجنائي، للوقوف على أسباب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

غرفة عمليات مدينة نصر الحماية المدنية السيطرة على حريق داخل شقة حريق داخل شقة سكنية اندلاع حريق سيارات إطفاء

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