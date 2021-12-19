«قرقاش»: احتفال الإمارات باليوم الوطنى القطرى يؤكد أن صفحة الخلاف طويت

قال مستشار رئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، إن احتفال الإمارات باليوم الوطني القطري يحمل دلالات ورسائل إيجابية تتجاوز التقاليد الأخوية بين دول الخليج العربي، ويؤكد أن صفحة الخلاف طويت وأن اتفاق "العلا" راسخ وجوهري.

وأضاف "قرقاش"، في تغريدات له عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن "منظور الإمارات للتعامل مع تحديات العقود المقبلة يستند إلى طي الخلافات والبناء على المشترك وتعزيز التضامن والتعاون".

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.

واهتمت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها، باحتفاء دولة قطر بإنجازاتها في يومها الوطني والعلاقات الأخوية المبنية على إرث ثقافي واجتماعي والتي تربط شعبي الإمارات وقطر.