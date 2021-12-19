الأحد 19 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نظر طعن العامري فاروق على عدم إعلان فوزه بمنصب نائب رئيس الأهلي اليوم

العامري فاروق
العامري فاروق

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، ويطالب فيها، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم، فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وما يترتب عليه من آثار، واعتباره كأن لم يكن.

تفاصيل الدعوى

وقدم المحامي محمد عثمان دفاع العامري فاروق، 20 حافظة مستندات، تحتوي على إجراءات الانتخابات، ولوحة اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، ومديرية الشباب، تفيد بإشرافهم على العملية الانتخابية.

وأوضح المحامي محمد عثمان، أن النادي الأهلي أرسل محاميا للتضامن مع طعن العامري فاروق، نفاذا لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي، واحتراما للاختيار الجمعية العمومية من أعضاء النادي الأهلي. 

وطالب عثمان في الموضوع، بإلغاء قرار المطعون ضدهم، من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن، بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما يترتب عليه من آثار، واعتباره كأن لم يكن.

وقال العامري إنه بتاريخ 4 أكتوبر 2021، انعقد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، الثاني، وانتهى فيها إلى عدة قرارات، ومن ضمنها، دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي، للانعقاد يوم الخميس الموافق 25-11-2021، اجتماع أول، ويوم الجمعة  التالي له، اجتماع ثانٍ، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

 

 

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