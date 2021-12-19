«الصحة» تكشف أماكن تواجد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 

كشف وزارة الصحة والسكان، عن أماكن تواجد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بالتزامن مع إطلاق الحملة رسميًا اليوم الأحد، من مركز طب الأسمرات ٣ البنفسج، والتى ستستمر لمدة 4 أيام، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، يتم تنفيذها من خلال فرق متحركة تجوب المنازل في جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الفرق المتحركة للتطعيم في جميع دور رياض الأطفال، كما ستتواجد فرق تطعيم ثابتة بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية الحضرية ومكاتب الصحة ومواقع التجمعات السكانية مثل الأسواق ومحطات القطارات ومحطات الأتوبيس ومحطات المترو والمولات.

وومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى بإسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وقال عبد الغفار أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

وقال «عبدالغفار» إن أنشطة وزارة الصحة في مواجهة مرض شلل الأطفال، تهدف إلى الحفاظ على تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات في مصر، حيث يتم تطعيم جميع الأطفال بـ7 جرعات من الطعم الفموي «سابين» عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وأربعة أشهر وستة أشهر وتسعة أشهر وعام وثمانية عشر شهرًا، بالإضافة لثلاث جرعات من طعم شلل الأطفال عن طريق الحقن «سولك» عند إتمام شهرين وأربعة أشهر وستة أشهر من العمر.

وتابع أنه بالإضافة للجرعات الروتينية، تقوم وزارة الصحة والسكان بإطلاق حملات قومية سنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر، من عمر يوم وحتى خمس سنوات، للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال باستخدام الطعم الفموي «سابين».

ولفت إلى أن مصر نفذت حملتين قوميتين للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال فبراير ومارس من هذا العام، نظرًا للوضع الوبائي العالمي لمرض شلل الأطفال وزيادة عدد الحالات المسجلة عالميًا، وحفاظًا على أطفال مصر والأطفال المقيمين على أراضيها من الإصابة بهذا المرض ضمن آليات تحقيق الهدف القومي الذي يتمثل في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.