إصابة سيدة فى انهيار عقار بالإسكندرية

شهدت منطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، انهيار أجزاء من عقار بشارع عرفان، أسفر عن إصابة سيدة، دون وقوع وفيات.

وتوجهت الجهات المعنية بحي وسط الإسكندرية، والإسعاف فور وقوع الحادث، إلى موقع العقار، حيث تبين أن العقار مكون من دور أرضي وأول علوي، وحدث انهيار سقف حجرة من الداخل بالدور الأول علوي، مع إصابة واحدة، ولا يوجد أشخاص محتجزين.

ونقلت سيارة الإسعاف، السيدة المصابة، وتدعى هند كمال إبراهيم،25 سنة، إلى مستشفى جمال حمادة بغرب الإسكندرية، والمشتبه بإصابتها بكسر في الكتف الأيمن.

وكانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قد أعلنت عن استمرار رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بالمحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأجواء متقلبة على محافظة الإسكندرية.

واوضحت صرف صحي الإسكندرية -في بيان لها اليوم- عن تعرض المحافظة غدًا الأحد لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا، والتي تستمر لمدة يومين، كما تترتفع أمواج البحر لتصل إلى ٤ أمتار، وتصل سرعة الرياح إلى ٧٠ كم ساعة.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي الأحد والإثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والإثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظًا على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطًا على سلامة المواطنين.