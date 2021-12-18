تونس تسجل 4 وفيات و133 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة التونسية، في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن حصيلة الإصابات الجديدة، جاءت بعد تحليل 4841 عينة، مبينة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 720853 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 25460، والمتعافين 693850.

وكانت الصحة التونسية أعلنت في وقت سابق اليوم، تطعيم 40 ألفا و508 أشخاص باللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال يوم أمس من بينهم 7 آلاف و272 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن 5 ملايين و451 ألفا و952 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 11 مليونا و225 ألفا و580 جرعة بينها 25 ألفا و764 جرعة للسفر.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح يبلغ 7 ملايين و292 ألفا و551 شخصا حتى الآن.