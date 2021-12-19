«القابضة للمطارات»: أى أجنبى مصاب بكورونا يعود لبلاده على نفس الطائرة

المطارات المصرية مؤمنة تماما

أكدت الشركة القابضةً للمطارات والملاحة الجوية، أن منافذ ومطارات مصر مؤمنة تمامًا ضد دخول متحور كورونا المستجد، وذلك منذ إعلان وزارة الصحة والسكان عن اكتشاف ثلاث حالات مصابة بمتحور كورونا "أوميكرون" في المطار، ولم تدخل البلاد، وتم عزلها فورًا، بالإضافة للتعامل مع كل المخالطين.

وقالت الشركة إن جميع المنافذ والمطارات المصرية بدأت تطبق إجراءات واختبارات إضافية، بالإضافة للإختبارات الأساسية المطلوبة للقادمين من الخارج، وخاصة الدول التي ظهر فيها المتحور.

وأضافت أن الدولة، ممثلة في وزارة الطيران المدني، أعلنت من قبل عن وقف رحلات الطيران المباشر بين مصر وتلك الدول التي ظهر فيها المتحور الجديد، من بينها توقف حركة الطيران بين القاهرة و تورنتو الكندية، كذلك تعليق رحلاتها من وإلى جوهانسبرج، وايقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا بسبب متحور «أوميكرون»، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

وأشارت إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار المتحور أوميكرون، لا يمكن التهاون بها، باختصار لن يمر أجنبي أو قادم من الخارج دون فحص قبل السماح له بالخروج من المطار.

وأكدت أن جميع العاملين في الصفوف الأمامية بالمطارات المصرية يطبقون كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية فيما يتعلق باستقبال السائحين والمصريين القادمين من الخارج، وذلك بالتعاون مع الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة والسكان.

وأوضحت أن الأفراد الذين يعملون في تلك الصفوف تلقوا دراسات ودورات كاملة للتعامل مع أي حالة يتم اكتشافها بالمطار مصابة بمتحور كورونا المستجد، بالإضافة إلى أن التعليمات التي يتم تطبيقها في المطارات المصرية خاصة المطارات السياحيةً تلزم جميع القادمين إما بتقديم نتيجة تحليل سلبية إو إجراء تحاليل مباشرة فور وصولهم.

وأكد الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أنه يعمل بشكل يومي دون تقاعس، ويتم اكتشاف حالات بالفعل ويتم التعامل معها بنظام الحجر الصحي في حالة كونه مصري، أما في حالة الأجانب يتم منعهم من الدخول تمامًا وعودتهم لبلادهم على نفس الطيارات القادمين عليها.