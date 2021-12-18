السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة الدواء تستعرض حصاد خدمات التواصل مع المواطنين

هيئة الدواء
هيئة الدواء

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن حصاد خدمات التواصل مع المواطنين خلال الثلاثة أشهر السابقة، لافتة إلى أنه استقبال ٢٧٤٤ اتصالا هاتفيا من خلال خدمة الخط الساخن بالهيئة ١٥٣٠١".

يأتى ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل المستمر والفعال مع كافة المواطنين، وكافة مؤسسات الدولة المختلفة، وفي سبيل تسهيل سُبل التواصل الدائم مع جميع المتعاملين، وإتباع سياسة الباب المفتوح، وبناء جسور التواصل.

 وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أنها تلقت أيضا ٤٣١ استفسارا إلكترونيا عبر خدماتها الإلكترونية المختلفة، كما بلغ عدد الشكاوى الواردة من الإيميل الخاص بالشكاوى   [email protected] خلال تلك الفترة ١٨١ شكوى، بالإضافة إلى تلقي ٩٦ شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت هيئة الدواء المصرية، أنها قامت بفحص ودراسة والرد على كافة الشكاوى الواردة إليها من خلال كافة منصات التواصل.
يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى العمل في مسارات متوازية؛ تقوم من خلالها بالحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، كذلك تفعيل الدور الخدمي من خلال استحداث منصات تواصل رقمية مباشرة مع المواطن، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفى سياق أخر، قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن القواعد المنظمة لرخصة الاستخدام الطارئ للمستحضرات الحيوية.
وتهدف الورشة إلى التعريف بالقواعد المنظمة لإصدار رخصة الاستخدام الطارئ للمستحضرات الحيوية؛ من خلال تسليط الضوء على القواعد والأدلة التنظيمية، وكذا متطلبات الملفات اللازمة لإصدار رخصة الاستخدام الطارئ، بالإضافة إلى شرح العديد من الأمثلة لبعض من المستحضرات الحيوية التي تم إصدار رخصة الاستخدام الطارئ لها.
وأشارت إلى أنه من المقرر انعقاد ورشة العمل يوم الاثنين ٢٠ ديسمبر بإحدى فنادق القاهرة، ومتاح حضورها من خلال إحدي المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن ورشة العمل مقدمة إلى ممثلى شركات الأدوية.

هيئة الدواء حصاد خدمات التواصل الخط الساخن مؤسسات الدولة التواصل الدائم الباب المفتوح

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

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