طبيب يوضح خطورة حقنة البرد

تزمنا مع حالة الجو المتقلب، وكثرة الإصابة بنزلات البرد المختلفة في ظل هذه الظروف الجوية والبرودة الشديدة، يلجئ بعض المواطنين لما يسمي بـ حقنة البرد الثلاثية، عند الإصابة بنزلات البرد في تلك الفترة.

لذلك تواصلت «الدستور» مع دكتور إبراهيم سعيد جمعة أخصائي الأطفال وحديثي الولادة وحساسية الصدر وسوء التغذية ومكافحة العدوي أطفال، باطنة، صدر.

تركيبة نزلات البرد خطيرة للغاية بها والكورتيزون

قال دكتور إبراهيم جمعة:" أن ما يعرف بحقنة البرد، أو ما يطلق عليه الخلطة السحرية، لمعالجة نزلات البرد، والاسم المتداول بين الناس، يعتبر خطير ملفتا إلى أن هذي الحقنة عبارة عن خليط مكون من المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم، وأن البرد ليس له علاج محدد وتوجد بعض الأدوية للتقليل منه وخفض درجات الحرارة المرتفعة، لكنه ليس مرتبط بما يطلق عليها حقنة البرد الشعبية.

لا يوجد علاج ثابت لنزلات البرد

وأكدت جمعة خلال حديثة أنه لا يوجد علاج ثابت لنزلات البرد، وإنما يتم استخدام بعض الأدوية لتقليل بعض الأعراض، ويتم أخذ العلاج تحت إشراف الطبيب المختص.

وأشار دكتور جمعة إلى أن استخدام الأدوية بشكل صحيح يتم بعد عمل كافة الفحوصات الطبية الشاملة الخاصة بشكوى المريض، الاستخدام، أكد على عدم أخد أي نوع به الكورتيزون، حيث أنه يسبب في مشاكل خطيرة بالجهاز المناعي، وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة

وقال دكتور إبراهيم جمعة أن انتشار حقنة البرد الذي، تحتوي على المضاد الحيوي، والمسكن، والكورتيزون وتحديدا المضاد الحيوي، لا تعالج نزلات البرد، لأن نزلت البرد تعتبر، عدوى فيروسية، بينما يستخدم المضاد الحيوي لعلاج العدوى البكتيرية.

الإفراط في المسكنات تسبب مشاكل لأصحاب الأمراض المزمنة

وأضاف خلال تصريحاته أن استخدام مسكن الآلام وخافض الحرارة، بشكل مفرط، يزيد من مشاكل وأعراض بعض الأمراض، الكبد، والقلب والسكري، والربو، وقرحة المعدة.

قدم عدة نصائح للمواطنين

- عدم استخدام اي علاج الا تحت استشارة الطبيب المختص.

- زيادة الوعي والتثقيف الدوائي، لدي المواطنين.

- عدم الإكثار في أخد المسكنات وخافض الحرارة.

تقوية الجهاز المناعي من خلال تناول الأطعمة الصحية.

- شرب السوائل الدفئة، لتقليل الإصابة بالبرد.