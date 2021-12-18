السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أستاذ بـ«علوم طنطا» يفوز بجائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

فاز الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علم المناعة بكلية العلوم بجامعة طنطا، ‏بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، والتى تمنحها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بالمنصورة، بعد فوزه بالمركز الأول في مجال العلوم الطبية لعام 2021.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات، وعدد من الشخصيات العامة، وبمشاركة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ورموز البحث العلمى فى مصر وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.

من جانبه، هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد لبيب سالم بحصوله على الجائزة، مؤكدًا جودة المخرجات البحثية لأساتذة كلية العلوم في مجال البحث العلمي، واستمرار تقديم الدعم لأساتذة جامعة طنطا فى شتى التخصصات بما يضمن الارتقاء بمكانة الجامعة عربيًا ودوليا.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث استمرار تقديم الدعم لأبناء الجامعة من العلماء والباحثين المتميزين.

يذكر أن الدكتور محمد لبيب سالم فاز بالعديد من الجوائز، منها جائزة خليفة التربوية فى مجال التعليم العالى، فئة الأستاذ الجامعى المتميز فى البحث العلمى، على مستوى الوطن العربي لعام 2020، كما فاز بجائزة جامعة طنطا للتميز العلمى لعام 2020، وأيضا ظهور اسمه ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2020 ، وحصول أبحاثه على أعلى نسبة اقتباس علمى فى عام 2019.

كما حصل على جائزة الدولة التقديرية وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد العلم عام 2019 بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التشجيعية عام 2003، جائزة الدولة للتفوق عام 2009 ، ثم جائزة جامعة طنطا التقديرية عام 2015.

استاذ علوم طنطا جائزة محمد ربيع بجث علمى الدكتور محمد سالم جامعة طنطا

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