الأحد 19 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«السياحة»: لجان تفتيش دائمة بالفنادق لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عبدالفتاح العاصي
عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة

أكد عبد الفتاح العاصي،  مساعد وزير السياحة والآثار لقطاع الرقابة، إن الفنادق المصرية تطبق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بدء أزمة حائحة كورونا، وفقًا للتعليمات الخاصة بنظمة الصحة العالمية، وتتمثل في التعقيم المستمر والتباعد الاجتماعي، وكذلك التعامل بمنتهى الشدة والالتزام  مع الرواد من السائحين، بالإضافة لمنع التجمعات خاصة في الأعياد.

وأكد "العاصي"، في تصريحات خاصة  لـ"الدستور"، أن مدينة شرم الشيخ والغردقة بهما لجان للتفتيش يشكل دائم  لكونهما أكثر المدن استقابلًا  للسياح، لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالفنادق على مدار اليوم بجميع الفنادق، والتعامل بشكل قاسي في حالة مخالفة التعليمات والإجراءات الاحترازية، حيث يتم غلق الفندق مباشرة بهدف الحفاظ على سلامة السياح والمواطنيين المصرين والعاملين بالفنادق في نفس الوقت.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار لقطاع الرقابة، أنه في حالة ظهور أي حالة مصابة بكورونا أو متحور كورونا الجديد يتم التواصل مع وزارة الصحة على الفور، وبدء التعامل مع الحالة والمخالطين لها فورًا، بالإضافة لزيادة الإجراءات الاحترازية في الفندق الذي تم اكتشاف الحالة به، حتى نتأكد أنه لا توجد حالات أخرى.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية تتضمن تعقيم وتطهير الفندق بكل محتوياته، وارتداء الكمامات إجباري للعاملين، كذلك الحماية الموصى بها عالميًا (مطهرات وقفزات وكمامات)، بالإضافة إلى تخصيص أماكن محددة لذوي الأمراض المزمنة وغيرها الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص غرفة بالفندق في حالة وجود حالات تحتاج إلى العزل من الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد العمل من المدربين جيدًا لخدمتهم والتعامل معهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك لمنع انتشار الفيروس ومتحوراته في حالة وجود أي منها في أي فندق من الفنادق سواء بالقاهرة أو المحافظات السياحية.

الفنادق المصرية مساعد وزير السياحة الاجراءات الاحترازية أعياد رأس السنة مدينة شرم الشيخ والغردقة

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