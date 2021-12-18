مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة يرتفع 452 نقطة خلال الربع الثالث من 2021

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية ارتفعت إلى ١٦٥٨ نقطة خلال الربع الثالث " يوليو - سبتمبر٢٠٢١" مقارنة بنحو ١٢٠٦ نقطة عن نفس الفترة "يوليو- سبتمبر٢٠٢٠" بزيادة قدرها 452 نقطة.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في البورصة يتضمن أربع شركات الشركة المصرية للاتصالات و راية لخدمات مراكز الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية لمدينة للإنتاج الإعلامي.

كان أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية قد تباينت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع 13 قطاعًا على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.9%، وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والبنوك ومواد البناء بنسبة 2.5%، 2.3%، 2.1%، على التوالي، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.8%.

كما ارتفع قطاعي الخدمات المالية وغير المصرفية والتجارة والموزعون بنسبة 1.6%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والخدمات التعليمية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، فيما تراجعت 4 قطاعات وهم المنسوجات والسلع المعمرة والطاقة والخدمات المساندة والموارد الأساسية والعقارات بنسبة 2.4%، 2.1%، 1.7%، 1.1%، على التوالي.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 11667.73 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2131.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.46% ليغلق عند مستوى 3166.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.82% ليغلق عند مستوى 13949.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز في بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 3984.33 نقطة.