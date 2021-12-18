السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة المتهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات وصور لنجلتها غدا

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا الأحد، محاكمة المتهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات وصور خادشة للحياء لنجلتها، مقابل التنازل عن دعوى قضائية ضده في مدينة نصر.  

تعقد  الجلسة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى، ومصطفى أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور عمر طارق وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الإحالة  قيام المتهم «إ . س» بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ب تهديد المجنى عليها «ن . ع» كتابة ب إفشاء أمور مخدشة بالشرف، خاصة بنجلتها «ح . م» بأن أرسل لها رسائل نصية مهددًا إياها بنشر المقاطع والصور المخلة الخاصة بنجلتها عبر الانترنت، وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب و هو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأضاف،  قيام المتهم بتهديد المجنى عليها «ن . ع» بإفشاء صور ومقاطع مخلة خاصة بنجلتها قد تحصل عليها بطريق النقل من أحد الأجهزة لحملها على القيام بعمل وهو تنازل الأخيرة عن دعوى قضائية أقامتها ضده.

وأكدت أمر الإحالة قيام المتهم بالتسبب عمدًا فى إزعاج المجنى عليها «ح . م» بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية ب أن أرسل لها الرسائل محل الاتهام الأول، وسب المجنى عليهما سالفتي الذكر بأن أرسل للأولى رسائل عبر التليفون تحوى عبارات اشتملت سبًا دون إسناد واقعة معينة وقد تضمنت خدشًا للشرف والاعتبار، مشيرًا إلى أنه اعتدى على مبادىء القيم الأسرية، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن نشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات صورًا تنتهك خصوصية المجنى عليها «ح.م» دون رضاها.

محاكمة المتهم ربة منزل فيديوهات وصور خادشة للحياء مقابل التنازل دعوى قضائية مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الحسبة

الأكثر قراءة

بعد إصابتها بالسرطان.. تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفى

تشييع جثمان فتاة كفرشكر إلى مثواها الأخير

نهاية عصر الحسبة

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات في البحيرة

استكمال محاكمة زوجين بتهمة عرض طفلتهما للبيع بـ700 ألف جنيه بالمطرية غدًا

محاكمة المتهم بتهديد ربة منزل بنشر فيديوهات وصور لنجلتها غدا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة