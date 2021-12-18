السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات في البحيرة

حادث
حادث

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب إثنين آخرين، مساء اليوم السبت، فى حادث تصادم بين 3 سيارات وقع على طريق “مصر - الإسكندرية الزراعي”، بمركز ايتاى البارود في محافظة البحيرة.

واستقبلت مستشفى ايتاى البارود جثة 4 أشخاص في حين أصيب شخصين آخرين بجروح  وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أمام منطقة التوفيقية التابعة لمركز إيتاي البارود.

وتم نقل  الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى آيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة  كما تم نقل المصابين لذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصر الإسكندرية الزراعي حادث تصادم حادث مرورى المستشفى مصرع 4 منطقة التوفيقية طريق مصر تصادم 3 سيارات

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