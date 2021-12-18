السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استولوا على مليون ونصف جنيه.. ضبط عصابة الشرطة المزيفة فى المقطم

الأمن
الأمن

نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لسرقة أحد الأشخاص بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، والاتجار بالنقد الأجنبي خارج البلاد.

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شريك بشركة تجارة سيارات بدائرة القسم، بأنه حال تواجد موظفين بذات الشركة بشقة "مستأجرة" كائنة بدائرة القسم، مخصصة كمقـر سكني تابع للشركة ملكه فوجئا بحضور 5 أشخاص أحدهم يرتـدى الملابس الأميرية، وانتحلوا صفة ضباط شرطة وقاموا بتفتيش الشقة المشار إليها، واستولوا منهم على مفاتيح سيارة "ملك المبلغ"، وتوجهـوا إلى مقـر الشـركة واستولوا على السيارة وبداخلها مبلـغ مالي "مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنيه" وفروا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "شخصين بالإتفاق مع 6 آخرين"، مستخدمين سيارتين إحداهما "بدون لوحات معدنيـة".

وباستكمال الفحص تبين أن المبلغين يمارسون نشاطًا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، والتحويلات غير المشروعة إلى خارج البلاد وسابقة تحصلهم على مبلغ مالـى مـن الشخصين المشار إليهما "المتهمان فى ارتكاب الواقعة محل البلاغ" نظير تحويله بعملة الدولار لخارج البلاد وتسليمها لأحد معارفهم بإحدى الدول، إلا أنهم قاموا بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي "مليون وستمائة ألف جنيه".

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين، وضبط بـحـوزة أحدهم مبلغ مالي من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع باقى المتهمين، وأقر اثنان منهما بأنه نظرًا لقيام المجني عليهم بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ مالي "مليون وستمائة ألف جنيه"، اختمرت في ذهنهما فكرة ارتكاب الواقعة.

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