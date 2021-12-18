السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مركز الإرشاد الزراعى ومكتب التموين المطور بمطروح (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، السبت، مركز خدمة  تموين النجيلة، بحضور جمال الشوري وحسن أبوقديره أعضاء مجلس النواب والعميد محمد فوزى رئيس مدينة النجيلة وأحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح وحسن الشيباني مدير عام مديرية التموين بمطروح وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمدينة النجيلة. 

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جاء ذلك في إطار احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي السادس بعد المائة الذي انتصر فيه أبناء مطروح علي الإنجليز في معركة وادي ماجد عام ١٩١٥. 

قال حسن الشيباني، مدير عام مديرية التموين بمطروح إن المركز تم إقامته بالتعاون بين وزارتى التموين والإنتاج الحربي ليخدم نحو ٢٢ ألف مستفيد تموينى ونحو ٦٥٠٠ ألف بطاقة تموينية من خلال ٤ شبابيك و١٢ مستودع دقيق و٥ مستودعات بوتاجاز و٥ محطات بنزين و٥ مخابز.

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ووجه محافظ مطروح بعمل لوحات إرشادية للمواطنين للتيسير عليهم وتقديم مزيد من الخدمات اللائقة بسهولة ويسر خاصة فصل بطاقات التموين.
كما وجه المحافظ بدراسة حصر للمستحقين غير المستفيدين من الدعم التموينى ومتابعة شكاوى المواطنين والرقابة على الأسواق والسلع والصلاحية الغذائية، إضافة إلى مخاطبة الاتحاد التعاونى لتلبية مطالب أهالي النجيلة لإنشاء جمعية تعاونية استهلاكية بالنحيلة والتنسيق مع مجلس مدينة النجيلة لسرعة توفير عمالة بالمكتب التموينى المطورة.

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على هامش الافتتاح، ناقش محافظ مطروح مع أهالي النجيلة دراسة مقترحات إقامة مدرسة تمريض بالنجيلة وكذلك مزيد من الخزانات لحصد مياه الأمطار.

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محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
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محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح
محافظ مطروح مطروح العيد القومي بطاقات التموين شكاوى المواطنين الرقابة على الأسواق

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