غدًا.. انطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال شمال الجيزة

يدشن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، غدًا الأحد، فعاليات إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وتنطلق الفعاليات من المركز الطبي لمدينة العمال بحي شمال الجيزة في التاسعة والنصف، بحضور ممثلي الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وممثلي وزارة الصحة.

وأعلن محافظ الجيزة، السبت، عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدًا وحتى 22 ديسمبر ٢٠٢١، بمشاركة ٣٩٣٥ فريقًا متحركًا وثابتًا بالمراكز والوحدات الصحية ومواقع التجمعات والميادين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه محافظ الجيزة، مديرية الصحة بتقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشدًا المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن، وذلك في المدة المعلنة لتَطعيمهم أو من خلال الفرق المتحركة التي سَتنتقل بالشوارع.

وأكد محافظ الجيزة أن المستهدف للتطعيم 1.7 مليون طفل وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة.

وأضاف أن الحملة تستمر لمدة 4 أيام من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً-والتطعيم متوفر بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات وكذلك الفرق المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة من منزل إلى منزل والحضانات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتذليل العقبات أمام الفرق المشاركة، لضمان تحقيق المستهدف ونشر سيارات لتوعية المواطنين بضرورة تطعيم أبنائهم حفاظًا علي سلامتهم.

وأشار الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ" نمط ٢، لافتًا إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية قطاعات المحافظة بجانب توفير جميع المعدات “فريزرات وثلاجات وكل من أكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة”.