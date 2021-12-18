السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غدًا.. انطلاق فعاليات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال شمال الجيزة

التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال

يدشن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، غدًا الأحد، فعاليات إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وتنطلق الفعاليات من المركز الطبي لمدينة العمال بحي شمال الجيزة في التاسعة والنصف، بحضور ممثلي الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، وممثلي وزارة الصحة.

وأعلن محافظ الجيزة، السبت، عن انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدًا وحتى 22 ديسمبر ٢٠٢١، بمشاركة ٣٩٣٥ فريقًا متحركًا وثابتًا بالمراكز والوحدات الصحية ومواقع التجمعات والميادين؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي في الوصول إلى مصر خالية من شلل الأطفال.

ووجه محافظ الجيزة، مديرية الصحة بتقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المواطنين، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، مناشدًا المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن، وذلك في المدة المعلنة لتَطعيمهم أو من خلال الفرق المتحركة التي سَتنتقل بالشوارع. 

وأكد محافظ الجيزة أن المستهدف للتطعيم 1.7 مليون طفل وطفلة في الفئة العمرية من سن يوم إلى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة. 

وأضاف أن الحملة تستمر لمدة 4 أيام من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً-والتطعيم متوفر بالمراكز الطبية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات وكذلك الفرق المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة من منزل إلى منزل والحضانات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتذليل العقبات أمام الفرق المشاركة، لضمان تحقيق المستهدف ونشر سيارات لتوعية المواطنين بضرورة تطعيم أبنائهم حفاظًا علي سلامتهم.

وأشار الدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ" نمط ٢، لافتًا إلى استعداد المديرية من خلال وضع خطة لتغطية قطاعات المحافظة بجانب توفير جميع المعدات “فريزرات وثلاجات وكل من أكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة”.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال انطلاق الحملة القومية ضد شلل الأطفال أحمد راشد محافظ الجيزة حى شمال الجيزة أخبار محافظة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2021 -2022

«الصحة»: حالات «أوميكرون» ستخرج من العزل بعد 15 يومًا مع نتيجة سلبية

ننشر جدول امتحانات نصف العام للصف الثانى الثانوى (صور)

عبدالرحيم كمال فى ضيافة "مكتبة وهبان" لمناقشة "أبناء حورة" الخميس

«التعليم العالي» تستعرض أداء لجنة تكافؤ الفرص خلال 2021

افتتاح مركز الإرشاد الزراعى ومكتب التموين المطور بمطروح (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

نحو بناء سردية وطنية لتاريخ فلسطين والمنطقة

مؤمن المحمدي

برافو ألمونيا

د. منى حلمى

«الكتابة» وطنى وشغفى.. فرحى ونزفى.. بيتى وقبرى

علي سعدة

عيد النصر

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف إرهاب المستوطنين بالقدس

إصابة فتاة فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلى (فيديو)

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة