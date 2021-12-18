السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: حالة وفاة و116 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى السعودية
كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم  السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة  بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8861.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 116 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 550 ألفا و738.

كما لفتت إلى تسجيل 96 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 539 ألفا و981.

ويوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل حالة وفاة واحد و85 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيانها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، أن  إجمالي عدد الحالات في المملكة ارتفع إلى 550542 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8858 حالة وفاة.

ويذكر أن أكدت وزارة الصحة السعودية أن جائحة كورونا لا تزال قائمة على المستوى العالمي، وهناك مجموعة من المناطق حول العالم تشهد ارتفاعاً في الحالات، مبينة أنه تم رصد متحور "أوميكرون" في 70 دولة، وأن الدراسات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة.

وأشار متحدث وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن المعلومات الأولية حول متحور أوميكرون تكمن في عدد من النقاط الرئيسة، فالبيانات لا تشير إلى أنه أشد ضراوة، كما أن اللقاحات لا تفقد مفعولها ضده تحديداً، واستكمال التحصين بجرعتين لا يزال يقدم وقاية ويحمي من المرض الشديد، وكذلك الجرعة التنشيطية تضيف إلى الوقاية من المرض الشديد وتقي من الانتقال وانتشار العدوى بهذا المتحور.

ولفت إلى أن الدراسات لا تزال مستمرة وقائمة على أعلى مستوى، والرصد مستمر لكي نأتي لكم بالمعلومات الموثوقة، ولكي نتخذ الإجراءات اللازمة وفق منهجية علمية دقيقة.

المملكة الوباء كورونا الصحة فيروس كورونا الوفيات

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