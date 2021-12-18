السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة خلف نادى الزمالك

حريق شقة
حريق شقة

أمرت جهات التحقيقات بالجيزة، اليوم السبت، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل  شقة سكنية تقع خلف نادي الزمالك، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع محمود بدر الدين خلف نادي الزمالك بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع محمود بدر الدين خلف نادي الزمالك بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

 

مديرية أمن قسم شرطة المعمل الجنائي الحماية المدنية أمن الزمالك الأجهزة الأمنية النيابة العامة

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