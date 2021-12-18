السلطات الإندونيسية ترفع مستوى التأهب خشية ثوران بركان سيميرو مجددًا

رفعت السلطات الإندونيسية مستوى التأهب خشية احتمال ثوران بركان جبل "سيميرو" في جزيرة جاوة مجددا؛ بعدما أدى ثوران مفاجئ له في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل 48 شخصا وفقدان 36 آخرين.

وقالت الوكالة الجيولوجية في إندونيسيا- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت- إنها التقطت نشاطا متزايدا قد ينجم عنه سيل من الحمم البركانية والغاز الحارق يشبه ثوران الرابع من ديسمبر الذي سبقته أمطار موسمية غزيرة أدت إلى حدوث انهيار جزئي في قبة الحمم على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 3 آلاف و676 مترا.

من جانبه، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، اريفين تصريف، إن نحو ثمانية ملايين متر مكعب من الرمال القادمة من فوهة البركان سدت نهر "بيسوك كوبوكان" الذي يقع في مسار تدفق الحمم.

وأضاف أنه "نتيجة لذلك، إذا حدث ثوران آخر فإنه سيسد مسار التدفق وستنتج تدفقات حممية جديدة تنتشر في المنطقة المحيطة"، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت خارطة خطر جديدة وحثت السكان على الالتزام بها ورفعت مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوياته.

من جهتها، صرّحت رئيسة مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا بأن القرويين الذين يعيشون على المنحدرات الخصبة لجبل "سيميرو" ينصحون بالابتعاد عن فوهة البركان لمسافة 13 كيلومترا، مضيفة أنه منعت الأنشطة السياحية وأنشطة التعدين على طول حوض نهر "بيسوك كوبوكان".

فيما دفع ثوران البركان القرويين في منطقة «لوماجاج» إلى الفرار من منازلهم وهم في حالة ذعر، في الوقت الذي تصاعد فيه عمود ضخم من الدخان في السماء وتناثرت الصخور المنصهرة على المنحدرات، وشردت الكارثة ما يقرب من ألفي شخص.