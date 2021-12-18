السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 1062 مخالفة عدم ارتداء الخوذة والكمامات بالجيزة

جريدة الدستور

شن رجال مرور مديرية أمن الجيزة، حملات مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، وسحبت الجهات المعنية عدد 1062 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وعدم ارتداء الخوذة لقائدي الدرجات النارية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الداخلية قد بدأت، في شهر أغسطس الماضي تطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني على المركبات المخالفة، وفقًا لنص قانون المرور الجديد، الذي ألزم جميع أصحاب السيارات بوضع وتثبيت ملصق إلكترونى يتضمن تعريفًا بالمركبة بصورة دائمة ومن أبرز هذه العقوبات:

- حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقًا لقانون المرور الجديد. 

- حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته، يعاقب مرتكبي تلك المخالفات بسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

- يعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

وللحصول على هذا الملصق يؤدى المرخص له رسمًا يتراوح بين 75 إلى 300 جنيه سنويًا، وتحتسب قيمة الرسم وفقًا التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف علي الملصق، ويسدد نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

اللائحة التنفيذية وزير الداخلية وزارة الداخلية أمن الدراجات النارية مرور الجيزة سحب رخصة قانون المرور الجديد حملات مرورية

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