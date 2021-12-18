عضو بالشيوخ يطالب بتشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات المصرية

أعلن النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، اتفاقه مع تصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أن أزمة فيروس كورونا أدخلت الدولة في منظومة أخرى تتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة مثل الكمامات والأدوات الطبية وأن الدولة حرصت على استمرار حركة الصناعة في ظل أزمة كورونا وأن هذه الأزمة كانت محنة نجحنا بالتعامل معها في تحويلها إلى منحة، مشيداً بإعلان الوزيرة بأن ارتفاع معدل الصادرات خلال العام الجاري وصل 25% وأن الدولة تستهدف دخول السوق الإفريقية الفترة المقبلة.

وقال "سمير" في بيان له أصدره اليوم، إن الاهتمام بملف الصناعة المصرية وتطويرها وتحديثها مع توطين الصناعات داخل مصر لإنتاج جميع السلع والمنتجات الصناعية التى يمكن تصنيعها محلياً في إطار الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يحد من الفاتورة الاستيرادية ويوفر للدولة مليارات الدولارات التى توجه لسلع ومنتجات مستورة خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصنيعها محلياً مطالباً من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات المحلية على أن تضم فى عضويتها كل من وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والسكان والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلي القطاع الخاص ومنظمات رجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وتكون مهمة المجلس صياغة استراتيجية وطنية لتعميق توطين الصناعة داخل مصر ودراسة جميع المنتجات والسلع الصناعية المستوردة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل تصنيعها محلياً.

كما أعلن النائب أحمد سمير زكريا اتفاقه مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة بأن الشحن من أهم معوقات التعامل السوق الإفريقية لذا وفرنا 80% من تكلفة النقل لدول القارة السمراء، مطالباً بحل جذري لمشكلات النقل للدول الإفريقية.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن الأسواق بالدولة الإفريقية يجب أن تحتل أولوية قصوى من الحكومة لتوجيه الصادرات المصرية لمختلف الدول الإفريقية خاصة أن الصناعات والمنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة من الاشقاء الأفارقة نظراً لجودتها وعدم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الموجهة للأسواق الإفريقية من الدول الأخرى، مطالباً من الحكومة استغلال النجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققه الرئيس السيسى في إعادة العلاقات بين مصر ومختلف دول القارة السمراء.