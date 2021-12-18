السبت 18 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بالشيوخ يطالب بتشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات المصرية

النائب أحمد سمير
النائب أحمد سمير زكريا

أعلن النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ، اتفاقه مع تصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أن أزمة فيروس كورونا أدخلت الدولة في منظومة أخرى تتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة مثل الكمامات والأدوات الطبية وأن الدولة حرصت على استمرار حركة الصناعة في ظل أزمة كورونا وأن هذه الأزمة كانت محنة نجحنا بالتعامل معها في تحويلها إلى منحة، مشيداً بإعلان الوزيرة بأن ارتفاع معدل الصادرات خلال العام الجاري وصل 25% وأن الدولة تستهدف دخول السوق الإفريقية الفترة المقبلة.

وقال "سمير" في بيان له أصدره اليوم، إن الاهتمام بملف الصناعة المصرية وتطويرها وتحديثها مع توطين الصناعات داخل مصر لإنتاج جميع السلع والمنتجات الصناعية التى يمكن تصنيعها محلياً في إطار الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يحد من الفاتورة الاستيرادية ويوفر للدولة مليارات الدولارات التى توجه لسلع ومنتجات مستورة خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصنيعها محلياً مطالباً من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الإسراع في تشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات المحلية على أن تضم فى عضويتها كل من وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والسكان والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلي القطاع الخاص ومنظمات رجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وتكون مهمة المجلس صياغة استراتيجية وطنية لتعميق توطين الصناعة داخل مصر ودراسة جميع المنتجات والسلع الصناعية المستوردة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل تصنيعها محلياً.

كما أعلن النائب أحمد سمير زكريا اتفاقه مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة بأن الشحن من أهم معوقات التعامل السوق الإفريقية لذا وفرنا 80% من تكلفة النقل لدول القارة السمراء، مطالباً بحل جذري لمشكلات النقل للدول الإفريقية.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن الأسواق بالدولة الإفريقية يجب أن تحتل أولوية قصوى من الحكومة لتوجيه الصادرات المصرية لمختلف الدول الإفريقية خاصة أن الصناعات والمنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة من الاشقاء الأفارقة نظراً لجودتها وعدم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الموجهة للأسواق الإفريقية من الدول الأخرى، مطالباً من الحكومة استغلال النجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققه الرئيس السيسى في إعادة العلاقات بين مصر ومختلف دول القارة السمراء.

النائب أحمد سمير زكريا مجلس الشيوخ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فيروس كورونا الصناعة كورونا السوق الإفريقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم فى دعوى ضد الفنانة منة فضالى بتهمة النصب

استمرار حبس خادمة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية بمدينة نصر

تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة مصر وقطر فى كأس العرب

« القوى العاملة»: تعيين 838 شابا بينهم 14 من ذوي الهمم بسوهاج

200 مليون جنيه استثمارات صينية جديدة بالسوق المصري

العثور على جثة فتاة بالطريق الحر «شبرا - بنها» فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

إكسبو دبى 2020 «1-5»

سمر عادل

الاقتصاد غير الرسمى والسعى إلى دمجه

عفاف السيد

حوش اللى وقع منك

د.كريمة الحفناوى

المرأة ومكافحة الفساد

حسين دعسة

طعام لكل فم.. الجائحة تزيد جياع العالم

محمد عبدالعزيز

حُماةَ اللغة وسدنتَها.. لكمُ التحيةَ فى يومها

مؤمن المحمدي

رعاية

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال المشاركة في فعاليات المقاومة

نتنياهو و130 آخرين يدخلون الحجر الصحى بعد تأكد إصابة 4 موظفين بالكنيست

الرئاسة الفلسطينية: إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية