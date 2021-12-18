وكالة: المستثمرون الأوكرانيون مهتمون بالتواجد في السوق المصري

أشادت وكالة أنباء أوكرانيا الرسمية" أوكراني فورم" بالعلاقات المصرية الأوكرانية مؤكدة أن كلا من البلدين لديه امكانيات كبيرة توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.

يأتي هذا فيما عقد أمس الأول الاجتماع الثامن للجنة الحكومية الدولية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين أوكرانيا ومصر في القاهرة، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء، وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيرينكو و وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط.

وقالت النائبة الأولى لرئيس الوزراء الأوكراني يوليا سفيريدنكو: “يجري النظر في إمكانية إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية بين أوكرانيا ومصر”، وتابعت: “إن العلاقات بين مصر وأوكرانيا لها تاريخ طويل وناجح، وكان عقد اجتماع مشترك للمفوضية استمرارًا طبيعيًا لتكثيف الحوار الأوكراني المصري على أعلى المستويات”.

ووفقًا للوكالة الرسمية فإن أوكرانيا مهتمة بالتواجد في السوق المصري بخلاف المنتجات الزراعية، كما تم التأكيد على الاستعداد لتنويع الإمدادات من خلال زيادة تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة للأغذية والصناعات التحويلية.

بالإضافة إلى ذلك، تولي أوكرانيا أهمية كبيرة للتعاون مع مصر في مجال حماية الصحة النباتية وتظل مهتمة بزيادة التجارة في المنتجات النباتية والحيوانية، والتي ستحددها السلطات المصرية المسؤولة.

كما أكد الطرفان على أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة من قبل الشركات من كلا البلدين.