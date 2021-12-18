وزير الصحة الألمانى يطعم طفلين فى حديقة حيوان هانوفر

قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إنه قام بتطعيم طفلين ضد فيروس كورونا خلال زيارة لمدينة هانوفر بشمالي ألمانيا.



وزار السياسي الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مركزا لتقديم اللقاحات في حديقة حيوان هانوفر.



وقال لاوترباخ: "أجد الأمر مؤثرا، التضحيات التي يرغب الأطفال في القيام بها، ولذلك يجب أن نقوم بشيء ما في المقابل. وأقل ما يمكن القيام به هو عرض تقديم التطعيم للأطفال".



وتابع الوزير أنه كشخص كان يقدم اللقاحات، فإنه مقتنع أن "الأطفال الذين يرغبون في تلقي اللقاح، بموافقة آبائهم، يقدمون خدمة لأنفسهم وأيضا للمجتمع".



وكان لاوترباخ قد قدم مساعدة في مركز للقاحات في مدينة ليفركوزن قبل توليه منصب وزير الصحة.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ستة ملايين و 721375 بعد تسجيل 50968 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 107639 بعد تسجيل 437 و فاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة و تركيا و المكسيك و إندونيسيا و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال و ضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.