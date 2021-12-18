السبت 18 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: منفتحون على الحوار مع ألمانيا رغم طرد دبلوماسيينا بدافع سياسى

السفير الروسي لدى
السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيتشايف

أكد السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيتشايف أن بلاده تركت الأبواب مفتوحة للتعاون مع القيادة الألمانية الجديدة، رغم قرار برلين "ذي الدوافع السياسية" طرد دبلوماسيين روسيين.

 

وقال لصحيفة "إزفستيا" الروسية: "رغم كل ذلك، نترك الأبواب مفتوحة.. نحن مستعدون للتعامل مع القيادة الجديدة في ألمانيا بجدول أعمال دولي واسع ومسائل ذات اهتمام مشترك، وقد تم تأكيد هذا النهج في رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المستشار الألماني أولاف شولتس".

 

وأضاف: "روسيا تعتبر أن الحكم الصادر عن محكمة الأراضي العليا في برلين في قضية زليمخان خانغوشفيلي المزعومة، والتي تم فيها تسمية هياكل الدولة الروسية طرفا ضالعا في جريمة القتل، قرار متحيز وذو دوافع سياسية يؤدي إلى تصعيد خطير يؤثر في العلاقات الروسية الألمانية".

 

وتابع: "هذا العمل غير الودي، وطرد الدبلوماسيين الروسيين لن يبقى بلا رد طبعا، لكنني أود أن أؤكد أن نهاية المحاكمة تزامنت مع بداية عمل الحكومة الألمانية الجديدة، التي أعلنت استعدادها لمواصلة الحوار البناء مع روسيا".

 

وحكمت المحكمة العليا في برلين الأربعاء الماضي على مواطن روسي بالسجن مدى الحياة في قضية مقتل خانغوشفيلي.

 

وأيدت المحكمة حجج المدعي العام بأن "واقعة الاغتيال نفذت نيابة عن هياكل الدولة في روسيا".

 

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية "اثنين من موظفي السفارة الروسية شخصين غير مرغوب فيهما".

 

من جهتها، أعربت الخارجية الروسية عن خيبة أملها الشديدة في قرار السلطات الألمانية طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس، وأكدت أنها ستتخذ الرد المناسب على هذه الخطوة.

 

يذكر أن زليمخان خانغوشفيلي، ملاحق في روسيا بجرائم إرهاب وأعمال تخريب إبان حرب الشيشان، وطالبت النيابة الروسية برلين غير مرة بتسليمه لموسكو، لكنها رفضت بذريعة الخشية "من تعرضه لانتهاك حقوق الإنسان في روسيا".

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