يرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 18-12-2021، في الأسواق المحلية المصرية وفقًا للتحديثات الأخيرة بالبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري .

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 18-12-2021

سعر الدولار الأمريكي اليوم

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بمصر، حيث سجلت العملة الأمريكية أعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 15.67 جنيه، في حين يقدم بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار 15.69 جنيه.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 20.86 جنيه للشراء، و20.99 جنيه للبيع، مقابل نحو 20.88 جنيه للشراء، و21.01 جنيه للبيع، أمس.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو في مصر، عند نحو 17.94 جنيه للشراء، في بنك مصر إيران للتنمية وسجل أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 17.54 جنيه للشراء، و17.68 جنيه للبيع، في بنك بلوم مصر.

سعر الريال السعودى اليوم

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وتداولت البنوك العاملة في مصر سعر الدرهم الإماراتي اليوم بين 4.17 و 4.26 جنيه للشراء و4.28 إلى 4.30 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة في بنك بلوم، عوده، المصري الخليجي عند مستوى 4.26 جنيه.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.21 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.