السبت 18 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرقم القومى.. خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة أو تجديدها، عبر محرك البحث "جوجل"، عن طرق الاستعلام عن البطاقة عن طريق الرقم القومي، وتسعترض "الدستور"، عبر السطور التالية خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك عبر عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي. 

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021
 

 

1- يتم تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن عبر الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/OnlineRegistrationHome

 

2-  يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين.

3- كتابة البيانات التي تم تسجيلها وقت التقديم، مثل "الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد".

4- يقوم المستخدم بتحديد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المستعلم.

5- تحديد الموعد  الخاص  بإجراء الفحوصات الطبية.

6- اختيار الوسيلة المناسبة لعملية الاستلام.

7- الضغط على زر الاستعلام.

8- ظهور كافة البيانات المراد الاستعلام عنها.

بطاقة الخدمات المتكاملة ٢٠٢١ البطاقة الخدمية ذوى الاحتياجات الخاصة جوجل الاستعلام بطاقة الخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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