السبت 18 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المترو: التشغيل التجريبى للقطارات الكورية خلال الأسبوع المقبل

القطارات الكورية
القطارات الكورية

قالت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق متروالأنفاق، إنه سيتم بدأ التشغيل التجريبي القطارات الجديدة بالخط الثاني"المنيب - شبرا الخيمة"، للمترو خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"الدستور"، أن التشغيل التجريبي للقطارات سيكون في الخط الثاني "المنيب - شبرا الخيمة"، للمترو وذلك قبل بدأ تشغيل القطارات الجديدة الكورية. 

وأضافت المصادر، أنه سيتم إجراء التجارب للقطارات الكورية وذلك بدون جمهور، حيث يتم التشغيل التجريبي خلال الأوقات التي لا يكون بذروة للمواطنين، لافتين إلى أنه سيتم التجريب لمدة شهر كامل للتأكد من كافة التقنيات الفنية داخل القطارات الكورية وذلك منعاً لوقوع المشاكل داخل القطارات أثناء تشغيلها للجمهور بالخط الثاني للمترو. 

الجدير بالذكر أن القطارات الكورية الجديدة بها الكثير من المواصفات المميزة عن القطارات العادية التي تعمل بالخط الأول والثاني للمترو، حيث تتمتع تلك القطارات الكورية، بنظام تكييف هواء عالي السعة، كما أنها مزودة بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية، إضافة إلى تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمة القطار للمراقبة المركزية للسكة. 

كما يوجد بالقطارات الكورية الجديدة أيضا شاشات "LCd" لاستخدمها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، كما يمكن استخدامها تجاريا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وبأعلى الأبواب شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار. 

كما تم مراعاة ذوي الهمم فى القطارات الكورية من خلال توفير أماكن للكراسي المتحركة داخل القطارات وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لهم.

المترو التشغيل التجريبي للقطارات الكورية خلال الشهر الجارى التجريبي للقطارات الكورية التشغيل التجريبى للقطارات الكورية الشهر

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