عضو بـ«بدالي التموين»: استلام السلع الجديدة حسب رغبة التاجر التمويني

قالت فاطمة عبد المقصود، عضو النقابة العامة لبدالي التموين بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من صرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز بنسبة 75% للمواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهر ديسمبر الجاري حتى الآن.

وأضافت عبالمقصود، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن صرف المقررات التموينية بدأ منذ أول الشهر الجاري بصرف مقررات التموين لمنظومة التموين الجديدة والتي تشمل 32 سلعة يتم صرفها على البطاقات التموينية.

وأشارت إلى أن سيستم منظومة السلع التموينية لشركة “أفيت” للكروت الذكية تعمل بكفاءة حتى الأن ولا توجد أي مشاكل أو أعطال أو شكاوى من بدالي التموين خلال الأيام الماضية مقارنة بتعطلها وتراجع كفاءة الشبكة في بداية الشهر الجاري.

وأضاف عضو النقابة العامة لبدالي التموين بالقاهرة أن كافة السلع التموينية و ارق نقاط الخبز متوفرة في مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وخاصة الأربع سلع الجديدة التي تشمل البسكويت السادة والبسكويت بالعجوة وغيرها من السلع وحسب رغبة بدالي التموين واستلامها من المخزن.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتوفير نسبة 100% من السلع الأساسية والتي تشمل سلع السكر والأرز والزيت.