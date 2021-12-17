الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: لا توجد توصيات جديدة حتى الآن تجاه جائحة كورونا

اوميكرون
اوميكرون

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تواصل تقييم الخطوات الجديدة المحتملة في الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وقالت بساكي، إنه "لا توجد توصيات جديدة حتى الآن تجاه جائحة كورونا" في ظل انتشار متحور "أوميكرون".

وأضافت: "نقيم باستمرار تأثير كوفيد على الاقتصاد، سواء كان متحورا جديدا أو زيادة الإصابات في مختلف أنحاء البلاد".

من جهته، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مواطنيه من أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا قد وصل إلى بلاده، وسوف يبدأ بالتفشي بشكل أسرع بكثير من باقي المتحورات.

وقال الرئيس الأمريكي إن "الحماية الحقيقية الوحيدة هي أن تتلقوا اللقاح"، محذرا من أن "فصل الشتاء سيحمل المرض الشديد والموت لغير الملقحين".

ودعا بايدن مواطنيه إلى تلقي اللقاحات المضادة للفيروس بما فيها الجرعات المعززة.

البيت الاب متحور كورونا فير أوميكرون

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وائل لطفي

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