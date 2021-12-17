الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة»: لا توجد حفلات في رأس السنة بالفنادق والمطاعم السياحية

عبد الفتاح العاصي
عبد الفتاح العاصي

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لقطاع الرقابة إنه لا يوجد حفلات في ليلة رأس بجميع الفنادق السياحية في القاهرة والمحافظات السياحية نظرا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا. 

وأوضح العاصي، في تصريحات صحفية أن منع إقامة الحفلات بسبب عدم الاختلاط والحفاظ على التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامة السياح في الفنادق السياحية المصرية والمواطنين المصريين. 

فيما أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن جميع المنشآت السياحية ملتزمة بقرارات وزارة السياحة والآثار لمنع انتشار وباء كورونا وملتزمة بجميع الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ومنها عدم إقامة حفلات في ليلة رأس السنة.

وأوضح أن مظاهر الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة مقتصرة على إقامة عشاء مع الموسيقى في مطاعم الفندق أوالمنشأة السياحية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

وأكد المصري أن مجلس إدارة الغرفة يؤمن بأن السياحة أمن قومى، وأن صحة وسلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحى، وهو ما يتفق مع توجيهات القيادة السياسية باستمرار المتابعة فيما يخص تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمنشآت السياحية والفندقية، وضرورة تطبيق الإجراءات التى تضمن صحة وسلامة الغذاء للسائحين والمصريين.

وزير السياحة والاثا صحة وسلامة الغذاء الفنادق السياحية المصرية السياحة السياحة أمن قومى

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