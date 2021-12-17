إطلاق الإعلان الرسمى لمسلسل «أنا وهى» بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد

نشر النجم أحمد حاتم الإعلان الرسمي لمسلسله الجديد «أنا وهي» ويشارك في بطولته هنا الزاهد، ومن المقرر عرضه قريباً على قناة «سي بي سي».

احمد حاتم



تدور أحداث «أنا وهي» في إطار من الدراما المغلفة بالكوميديا حول سليم (أحمد حاتم) الذي يعاني من مرض نفسي يجعله يشكو من الهلاوس السمعية والبصرية، وهند (هنا الزاهد) التي تعاني هي الأخرى من مرض نفسي يُفقدها السيطرة على ردود أفعالها العنيفة والمندفعة، وتتكرر زيارتهما إلى الطبيب النفسي (أشرف عبد الباقي) لينتهي بهما المطاف بالزواج، فكيف ستكون العلاقة بينهما في ظل هذه الظروف النفسية المتوترة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.

مسلسل انا وهي



«أنا وهي» تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته أيضاً ميريهان حسين، سلوى محمد علي، محمود البزاوي ومحمد ثروت.