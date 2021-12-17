الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

4 ورش عملية خلال اليوم الثانى للمؤتمر الدولى الرابع لجراحة الأورام بجامعة المنوفية

فاعليات ورش العمل
فاعليات ورش العمل

تناولت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لعلاج الأورام بجامعة المنوفية خلال اليوم الثاني 4 ورش عمل لتدريب شباب الأطباء.

وأشارت الدكتورة  إيمان عبدالرازق، أستاذ علاج الأورام  بكلية الطب جامعة المنوفية، إلى أن الورش خلال هذا اليوم تناولت التدريب العلم لأطباء علاج الأورام والتخصصات المختلفة، حيث عقدت ورشة تناولت العلاج التلطيفي لمرضى الأورام، كما تم عرض مجموعة من الحالات الإكلينيكية، ومناقشة العلاج الأمثل لهذه الحالات.

وأضافت أنه تمت مناقشة وضع وحدات العلاج التلطيفي في مصر والمعوقات لإنشاء وحدات العلاج التلطيفي، وكل ما يخص علاج الألم والأعراض لحالات الأورام في حالة عدم  الاستجابة للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي.

حاضر في الورشة دكتور سامي الصيرفي، دكتورة أميرة حسين، و دكتورة سوزان الحسيني، ودكتورة سوزي جوهر.  

وفي ذات السياق، أشارت الدكتورة إيناس الخولي أستاذ علاج الأورام بكليه الطب جامعة المنوفية، إلى أنه تم عقد ورشة عمل  ناقشت دور الأشعة التشخيصية في علاج أورام عنق الرحم والمهبل وعرض الخليفة  الفيزيائية للعلاج الإشعاعي عن قرب، كما تم عرض شرح لأهم الأدوات  المستخدمة في العلاج، وكيفيه تركيبها مصحوبا بعدد من الأمثلة والصور المبينة لذلك، إلى جانب عرض دواعي علاج، وكيفية تخطيط حالة بالتفصيل، مصحوبًا بالشرح على مانيكان تعليمي، وعرض خطه علاج كمثال عملي للورشة.

حاضر في الورشة دكتورة ريهام أحمد، ودكتورة سوزي جوهر ودكتورة  إيناس الخولي ودكتور محمد أبو الفتوح، ودكتور بيت سينج البروفيسور التركي، تحت رعاية الدكتور سامي سليمان مدير المكتب العلمي الكتا مصر.

بينما أوضح الدكتور محمد السنباوي، مدرس علاج الأورام بكلية طب المنوفية، وعضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر، أنه تم عقد ورشة ناقشت الرعاية الصحية وتحليل تاثير ميزانية المستشفى على الخدمات المقدمة، وتم خلالها التدريب على عمل ميزانية متكاملة واستغلالها الاستغلال الأمثل، مضيفًا أنه تم عقد ورشة عمل حول أخلاقيات البحث العلمي والنشر العلمي حاضر فيها الدكتور أحمد شقير.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات  العليا والبحوث والدكتورة  نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون  لتعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب.

يأتي المؤتمر  تحت عنوان الرابط بين التعليم والتدريب والمستجدات والآفاق  المستقبليه في علاج الأورام، وسكرتير المؤتمر الدكتور نبيل أحمد مبارك، والدكتوره إيمان عبد الرازق أستاذ علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب جامعة المنوفية.

مؤتمر طلاب تخطيط المنوفية مبارك خلال قدم عرض العلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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