الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تأثير ملابس الكريسماس على المزاج (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نظرًا لأن عيد الميلاد هو أحد أكثر الأوقات الاجتماعية العامة في العام، فإن البلوزات المضيئة وملابس الحفلات الجريئة المزينة بالترتر واللمعان والمخمل تدعو لارتدائها.

ويرجع الخبراء حب الناس لارتداء الملابس الاحتفالية لكونهم يريدوا أن يشعروا بالسحر وتساعد هذه الأنواع من الملابس في تصوير صورة من الرفاهية.

صورة لامرأة أمريكية من أصل أفريقي شابة تلوح بأضواء مضيئة في حفلة عيد الميلاد

الأزياء الاحتفالية تحسن الحالة المزاجية 

قام العلماء بإجراء بحث يهدف لمعرفة سبب قيام الملابس بتعزيز الحالة المزاجية، ويقترح العلماء مصطلحا يسمي مفهوم الموضة المعززة للمزاج، حيث تساعد بعض الألوان والأقمشة على إطلاق هرمونات الشعور بالسعادةـ طبقا لموقع metro.

وتُعرف هذه الرغبة بملابس أكثر جرأة وأعلى صوتًا وسعادة باسم هرمونات الدوبامين التي تشمل جميع الفئات العمرية والأجناس.

ستريت ستايل - LFW فبراير 2020

القوة الحقيقية للملابس الاحتفالية

يمكن أن يصبح الفستان الأحمر المخملي أو السترة المزيّنة بالخرز أو الكنزة المطرزة أداة قوية للترابط، فنحن نريد أن نكون جزءا من النسيج المجتمعي، ونريد أن نكون جزءًا من روح العصر، وجزءًا من موسم الأعياد.

لذلك فإن الملابس الاحتفالية لا تتعلق فقط بالسعادة أو لفت الأنظار ولكن الأمر يتعلق أيضًا بالاتصال، وهو أحد الأسباب التي جعلت لاعبي الكريسماس جزءًا من نسيج الهوية الثقافية في شهر ديسمبر من كل عام، حيث تسمح ملابس الكريسماس تسمح الملابس المطابقة للمستهلكين بإظهار الوحدة.

راشيل بيرك في تصميم معطفها بهرج

لماذا نختار الترتر والمخمل لعيد الميلاد
 

الانزلاق إلى الترتر يمثل مكافأة لكسر جليد العام الحالي والدخول في العام الجديد، كما يدعو الناس للإعجاب بالضوء الخاص به فالترتر يجذب الانتباه بشده.

والمخمل قماش مشهور آخر هذا الوقت من العام للاحتفال وهو مرتبط بالفخامة والراحة.

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الاحتفال بالكريسماس بعد الوباء 

علم الوباء الأشخاص أنهم ليسوا بحاجة إلى مغادرة المنزل في كنزات جديدة أو فساتين متلألئة للتواصل مع الآخرين أو رفع مزاج شخص ما أو إجراء اتصال متجذر في خيارات الموضة. 

تصوير أزياء الكسندرا لاب X مارك كاين في دوسلدورف

ويمكن للإكسسوارات المرحة مثل قلادة أضواء الكريسماس، وزوج من الجوارب القطنية المخططة تحويل المظهر اليومي إلى مظهر احتفالي دون الحاجة إلى زي جديد تمامًا.

وفي بعض الأحيان تصبح بعض ملابس الأعياد أكثر من مجرد ملابس نرتديها، فالكثير من الأشخاص يعلقون الملابس المزخرفة على الحائط مثل الأعمال الفنية.

الكريسماس عيد الميلاد الترتر الملابس الإحتفالية الأزياء الإحتفالية تحسن الحالة المزاجية القوة الحقيقية للملابس الاحتفالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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