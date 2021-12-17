«واشنطن بوست»: أمريكا تنهى حصار الطقس القاسى بعاصفة ترابية غير مسبوقة

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواجه هبوب رياح بقوة الإعصار مقارنة بأي عاصفة أخرى منذ عام 2014 على الأقل، مشيرة إلى أن الأعاصير نحتت مسارات في أماكن لم تكن موجودة من قبل في ديسمبر، مثل غرب ولاية أيوا ومينيسوتا، كما اندلعت الحرائق وخولت جدران من الغبار النهار إلى ليل.

وأضافت أن عاصفة الأربعاء التي اجتاحت مناطق من نيو مكسيكو إلى ميشيجان، تعد ثاني حدث تاريخي متطرف للطقس يجتاح الولايات الـ48 هذا الأسبوع، لتنهي حصار الطقس القاسي هذا العام.

وأشارت إلى أن الأحداث المناخية القاسية المختلفة في عام 2021 قد تميزت بدرجات حرارة قياسية ورياح وحرائق وثلج وأعاصير وطوفان، فقد كان هذا كل شيء.

وتابعت الصحيفة أنه على وجه الخصوص فان هذه العاصفة تبرز سبب الدفء القياسي الذي غذتها، وعدد التقارير عن الرياح المدمرة التي أحدثتها وانتشار العواصف الرعدية الشديدة، بما في ذلك الأعاصير، إلى الشمال أكثر مما لوحظ سابقًا خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأكدت الصحيفة أنه قبل أسبوع واحد فقط، وتحت عنوان مجمع عنيف من العواصف الرعدية، والمعروف باسم ديريتشو، أحدثت أضرارًا في سبع ولايات على طول مسار 665 ميلًا. انطلقت إلى الأمام بسرعات خاطفة بلغ متوسطها أكثر من 60 ميلاً في الساعة؛ تقدمت العواصف الرعدية الفردية بسرعة 110 أميال في الساعة.

وتلقت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تقارير عن 23 إعصارًا وأكثر من 500 حالة من الرياح الشديدة، معظمها ناتج عن ديرتشو، ولكن حتى قبل تشكل الديرتشو، هبت رياح شديدة سرعتها وصلت لأكثر من 90 ميلاً في الساعة في جبال روكي والسهول الغربية، وتم تسجيل عدة موجات بسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة في كولورادو.