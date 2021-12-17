«IRENA»: رؤساء الدول والحكومات يجتمعون فى أبوظبى 13 يناير المقبل

تعقد الدورة الثانية عشرة لجمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA في تجمع دولي في الفترة من 15 إلى 16 يناير 2022 في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم الجمعية في دورتها الـ12 جميع الجهات المعنية بانتقال الطاقة المتجددة، على المستويات المختلفة ومنها اجتماعات رؤساء الدول والاجتماعات الوزارية والتي ستعقد خلال أيام اجتماعات الجمعية في الفترة من 13 و14 يناير 2022، وسيتم بث الجلسات مباشرة على صفحة ويب IRENA Assembly Live.

رؤساء الدول والحكومات

وستجمع جمعية الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA رؤساء الدول والحكومات والوزراء وصناع القرار في مجال الطاقة من بين أعضائها والدول المنضمة للجمعية حديثًا، بالإضافة إلى المنظمات متعددة الأطراف وأصحاب المصلحة العالميين والجهات الفاعلة الخاصة لإعادة تقييم الافتراضات القديمة والحواجز المتصورة والتقصير والقرارات، ومناقشة انتقال الطاقة كاستثمار في مستقبلنا الجماعي.

انتقال الطاقة: من الالتزامات إلى العمل

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أنه من المقرر أن يشمل افتتاح الجمعية اجتماعًا رفيع المستوى بشأن متابعة COP26 والحوارات رفيعة المستوى حول نتائج الطاقة المتوافقة مع موضوع الجمعية "انتقال الطاقة: من الالتزامات إلى العمل".

الجغرافيا السياسية للهيدروجين الأخضر

كما أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA أنه من المقرر أن تركز اجتماعات الموائد المستديرة الوزارية والفعاليات رفيعة المستوى على القضايا الملحة المتعلقة بانتقال الطاقة مثل الجغرافيا السياسية للهيدروجين الأخضر، والتكيف، والتمويل والاستثمار، والانتقال العادل والشامل، ومصادر الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي، وآخر التطورات بشأن مصادر مثل الطاقة الحرارية الأرضية، كما سيتم عقد حدث وزاري بشأن إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية للسماح بتبادل وجهات النظر بين البلدان الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

سيتم تنظيم عدد من فعاليات إشراك أصحاب المصلحة تقريبًا على هامش الدورة الثانية عشرة لجمعية أيرينا والتي ستطرح وجهات نظر محددة حول انتقال الطاقة من البرلمانيين والشباب والقطاع الخاص.كما ستنظر الجمعية في نتائج اجتماعات مجلس الوكالة وتقدم التوجيه بشأن مسائل إدارية ومؤسسية محددة.